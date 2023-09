Sport in Bad Godesberg Grünes Licht für den Kurfürstenbad-Neubau

Zwei dieser Boxen gibt es im Stadtgebiet schon – an der Oper und am Post-Tower. Wer sie nutzen möchte, braucht die kostenlose App „SportBox“. Sobald man registriert ist, kann ein Zeitraum gebucht werden, in dem man eine Stunde lang auf die Sportgeräte in der Box zugreifen kann. Zur festgelegten Zeit kann die Box dann per Knopfdruck geöffnet werden. Wer sie sich anschauen möchte, kann das ab sofort tun – oder beim großen GTV-Aktionstag am Freitag, 15. September. Dann wird sie laut Günther offiziell eingeweiht.