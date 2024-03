Von Rockmusik bis zu Shanty-Liedern Das Hansa-Haus in Bad Godesberg ist eine Heimat für Kultur

Heute scheint es in dem bildschönen, teils zwei-, teils vierstöckigen Gebäude ruhig zuzugehen. Sichtbar für den, der vorbeigeht, sind im Erdgeschoss ohnehin nur das „Oneword-Café“ an der B9, in dem sich die Jugend zwischen 15 und 20 oder 21 Uhr trifft, sowie der DRK-Kleidershop, der in der Woche an zwei Nachmittagen sowie samstagmorgens geöffnet ist. Dabei finden in dem Komplex, den die Stadt 1979 erwarb und bis 2016 komplett sanierte, noch jede Menge andere Aktivitäten statt.