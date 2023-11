Neue Bezirksbeamtin Bad Godesberg hat eine neue Polizistin

Dass es Bad Godesberg geworden ist, war eher ein Zufall. Buchholz wohnt nicht im Stadtbezirk und hatte bisher auch wenig Berührungspunkte. Doch das hat sich von Tag eins an geändert. Mit dem Fahrrad und zu Fuß hat sie ihren Einsatzbereich sofort erkundet, einige Kontakte sind ebenfalls schon geknüpft. „Mein Idealbild ist, so oft wie möglich zu Fuß unterwegs zu sein“, so Buchholz. Unter anderem deshalb, weil man für die Bürger nahbarer und damit ansprechbarer sei.