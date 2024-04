Hauptstraße wird gesperrt Verkehr zum Heiderhof soll über die „Hohle Gasse“ fließen

In der Vergangenheit hatten sich auf der recht steilen Strecke einige Unfällen zugetragen, weshalb die Unfallkommission sie in den Blick nahm. Das Tiefbauamt forschte nach und stellte fest, dass der Belag abgenutzt und nicht mehr griffig genug ist. In einem ersten Schritt setzte sie das Tempolimit auf 30 Stundenkilometer herab. Nun folgt also die Fahrbahnsanierung, verbunden mit ebenfalls notwendigen Arbeiten an der Entwässerungsführung. Eine halbseitige Sperrung wäre nach Angaben der Stadt nicht zulässig, weil Vorgaben des Arbeitsschutzes dafür eine Fahrbahnbreite von 8,50 Meter verlangen. Der Goldbergweg ist aber nur 7,50 Meter breit.