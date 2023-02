Imbiss feiert Neueröffnung : Hunderte Kinder und Jugendliche stehen für 1-Cent-Döner in Bad Godesberg an

Hunderte Kinder und Jugendliche stehen für einen 1-Cent-Döner an. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Ein Döner-Imbiss in der Bad Godesberger City feiert seine Eröffnung mit dem Verkauf von 1-Cent-Dönern. Hunderte stehen trotz Regen vor dem Imbiss an. Mitarbeiter des Imbisses sorgen dafür, dass die Wartenden nicht den Weg versperren.



Hunderte Kinder und Jugendliche stehen zur Stunde - trotz Regen - in einer langen Schlange vor einem neuen Döner-Imbiss in der Koblenzer Straße. Der Imbiss befindet sich in einem der Pavillons in direkter Nachbarschaft der Post. Die Schlange der Wartenden zieht sich bis in die Löbestraße. Alle wollen sich das Eröffnungsangebot der neuen Filiale der Döner-Franchise-Kette „Haus des Döners“ nicht entgehen lassen: Jeder Döner kostet am Eröffnungstag einen Cent. Anfang Januar hatte der GA bereits darüber berichtet, dass die Kette nun auch in Bad Godesberg eine Filiale eröffnen wird.

Werbung per Social-Media-Kanäle

Auf das 1-Cent-Angebot wurde vor allem auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens sowie per Aufkleber an den Fensterscheiben der Filiale hingewiesen. Zwei Schüler, die je einen Döner ergattert haben, sagten dem GA, dass sie insgesamt drei Stunden gewartet haben. „Wir dachten erst, dass der Laden zu den normalen Zeiten um 12 Uhr eröffnet, tatsächlich hat er aber erst um 13 Uhr eröffnet“, so einer der Schüler. Die Filiale hat selber für die Eröffnung um 13 Uhr geworben.

Döner-Fans bringen Campingstühle mit

Ein paar der Döner-Fans brachten auch Campingstühle mit, um die Wartezeit sitzend zu verbringen. Das Franchise-Unternehmen aus Hürth hat die gesamte Aufmachung des Imbisses an die Netflix-Erfolgsserie „Haus des Geldes“ angelehnt. Am Bonner Friedensplatz betreibt das Unternehmen bereits eine Filiale.

Die Schlange erstreckte sich bis zur Löbestraße. Foto: Maximilian Mühlens

Polizei weiß über Eröffnung Bescheid