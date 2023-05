Bad Godesberg Im Kurpark steht ein ungewöhnlicher Taschentuchbaum

Im Kurpark schauen sich zurzeit immer wieder Spaziergänger die heruntergefallenen Blüten aus der Nähe an. „Das gesamte Ensemble ist ein Blütenstand“, erklärte Cornelia Löhne, Kustodin der Botanischen Gärten der Universität Bonn. In dem unscheinbaren Knötchen zwischen den weißen Hüllblättern sind viele kleine Blüten komprimiert. „Die Hüllblätter übernehmen die Schaufunktion, um Insekten anzulocken“, so Löhne. Warum man den Baum auch Taubenbaum nennt, erschließt sich, wenn Wind in die Zweige fährt. „Man kann sich vorstellen, dass gerade ein Schwarm weißer Tauben losfliegt“, erklärte Löhne.