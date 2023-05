Innenstadtgestaltung Bad Godesberg Wunsch nach mehr Informationen und Gehör

Ein Nutzer kritisiert, dass die Beauftragung zur Planung an ein Landschaftsbau-Unternehmen vergeben wurde. „Händler und Wirtschaft wurden bezüglich ihrer Interessen zu wenig berücksichtigt, hieran hängen jedoch Umsatz, Steuern, Arbeitsplätze – die Abhängigkeiten ganzer Familien“, so der Schreiber. Ein anderer schreibt, dass es ihm, wenn er in die Godesberger City geht, um „Einkaufen, Gastro und Veranstaltungen“ gehe. Für einen Aufenthalt im Grünen gehe die Person nicht in die Innenstadt, sondern in den Kurpark oder an den Rhein. „Hier hat Godesberg viel zu bieten“, so der Kommentator.