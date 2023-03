Vorfälle in der Innenstadt Jugendliche fühlen sich abends in Bad Godesberg unsicher

Schläge gegen den Kopf, Fausthiebe in den Bauch, Tritte gegen den Rücken: Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben bereits Erfahrungen mit gewalttätigen Angriffen gemacht. So wie der Bad Godesberger Student, der vor wenigen Tagen in einem GA-Interview davon berichtete, wie er spätabends grundlos von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen wurde.