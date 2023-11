Nach Straßeneinbruch in Rüngsdorf Kanalsanierung in der Basteistraße startet Anfang Dezember

Doch was steht aktuell an? Derzeit, so teilt die Stadt mit, wird eine aufgeständerte Leitung aus Stahlrohren aufgestellt, die bis zur Rheinallee verläuft. Sie dient während der Sanierung als Ersatzkanal. Wie der erneuert wird, bleibt der Allgemeinheit übrigens verborgen. Denn die Arbeiten finden in geschlossener Bauweise – also unterirdisch – statt. Das Tiefbauamt führt einen so genannten Schlauchliner in den vorhandenen Kanal, darüber hinaus werden zusätzliche weiterführende Bestandsaufnahmen gemacht.