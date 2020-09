Drive-in in Bad Godesberg : Kassenärztliche Vereinigung verteilt Schutzausrüstung an Ärzte

Bad Godesberg Drive-in für Ärzte: Kein Corona-Test, sondern die Kassenärztliche Vereinigung hat auf der Rigal’schen Wiese Schutzausrüstung verteilt. Die Mediziner mussten lediglich mit dem Auto vorfahren.

Die Zeiten, in denen die Laster der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein Millionen wert waren, sind mittlerweile vorüber. Am Mittwoch parkten sie auf der Rigal’schen Wiese, wo Mitarbeiter Kartons mit Masken, Kitteln und Desinfektionsmitteln an Ärzte verteilten. „Im März und April standen die Lkw und unser Zentrallager unter Polizeischutz“, sagt Dirk Skalla von der KV, der für die Ausgabe verantwortlich ist. „So ein Lkw war damals 1,2 Millionen Euro wert.“ Mittlerweile sind viele der Dinge wieder problemlos auf dem Markt erhältlich, anders als noch zu Beginn der Corona-Pandemie . Dennoch gibt die KV nicht öffentlich bekannt, wo sie die Schutzausrüstung verteilt. Auch wo sich das Zentrallager befindet, verrät Skalla nicht. Abends fahren die Laster dorthin, werden beladen, bevor es morgens zur nächsten Ausgabe geht.

An diesem Tag sind die rund zwölf Mitarbeiter also auf der Riga, um die Ladung der drei Lkws zu verteilen. Bevor es losging, hatten sich am Vormittag schon lange Autoschlangen gebildet. Im Internet konnten sich die Ärzte vorher registrieren. Vor Ort kontrollieren die Mitarbeiter die Registrierung, dann laden sie die Pappkartons in die Autos – pro Arzt jeweils ein Paket. „Die enthalten 300 Mund-Nasen-Schutze, 200 FFP2-Masken – und teilweise Kittel und Desinfektionsmittel“, sagt Skalla. „Weil wir davon nicht genug auf Lager hatten, haben wir die zufällig auf die Pakete verteilt.“ Das Material stammt vom Bundesministerium für Gesundheit, die KV gibt es kostenlos weiter. Ein paar Sekunden dauert die Ausgabe: Der Wagen fährt vor, ein Mitarbeiter fragt: „Auf die Rückbank oder in den Kofferraum?“, verstaut die Kartons und schon kann der nächste Wagen vorfahren. Die Aktion findet nicht nur in Bonn statt, sondern auch in anderen Städten – darunter Neuss, Köln und Aachen.