Verkehrsberuhigung in Bad Godesberg Kein Tempo 30 in der Deutschherrenstraße

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, mehr Ruhe für die Anwohner sowie deutlich weniger Umweltbelastung: Detlef Steinert und seine Nachbarn sind schon länger vom Verkehr vor ihrer Haustür in der Deutschherrenstraße in Bad Godesberg genervt. Besonders belastend sei die Situation zwischen Theodor-Heuss-Straße und dem Ortszentrum Lannesdorf. Daher hatte Steinert Anfang des Jahres einen Bürgerantrag an die Bezirksvertretung Bad Godesberg gestellt, damit die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 festgelegt wird.