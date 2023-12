Kinopolis-Parkhaus Bad Godesberg Beispielloser Fall der Rasierklingen-Türklinke wirft Rätsel auf

Es war ein im wahrsten Sinne des Wortes einmaliger Vorfall, der sich in der Nacht zu Samstag in einem der beiden Parkhäuser neben dem Kinopolis am Moltkeplatz ereignete. Wie berichtet, hatten Unbekannte eine Türklinke am Zugang des Parkhauses mit Rasierklingen präpariert. Ein Novum, wie Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage mitteilte. Ein ähnlicher Fall sei bei der Bonner Behörde nicht bekannt. Generell sei Vandalismus in Parkhäusern eher selten, so Rott. Was unter anderem daran liege, dass die Gebäude meist per Videokamera rund um die Uhr bewacht würden.