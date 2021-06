Fünf Jahre nach Gewalttat in Bad Godesberg : Kreuz an Gedenkstätte von Niklas Pöhler auseinandergebrochen

Das Kreuz steht nun in zwei Teilen an der Gedenkstätte an der Rheinallee. Foto: Silke Elbern

Bad Godesberg Kurz nach dem fünften Todestag von Niklas Pöhler berichtet eine Leserin, dass das Kreuz an der Gedenkstätte entzwei ist. Die Mehlemerin kommt regelmäßig zum Rondell an der Rheinallee, wo er Opfer einer Gewalttat wurde.

Seit fünf Jahren erinnert das kleine Holzkreuz an der Unterführung zur Rheinallee an den Schüler Niklas Pöhler. Und daran, dass er an eben dieser Stelle einer sinnlosen und brutalen Tat zum Opfer fiel, an deren Folgen er ein paar Tage später starb.