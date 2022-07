Baustelle auf der MUK-Strecke : Kreuzung Ubierstraße/Rheinallee für drei Wochen gesperrt

Die Vorarbeiten an der Kreuzung Ubierstrasse sind bereits in vollem Gange. Ab dem 18. Juli wird die Kreuzung gesperrt. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Die Arbeiten auf der Ubierstraße gehen langsam auf den Endspurt zu. Dafür ist allerdings eine Sperrung der Kreuzung Ubierstraße/Rheinallee nötig. Es wird umfangreiche Umleitungen geben.



Von Maximilian Mühlens

Anwohner, Autofahrer und Radfahrer müssen sich in Bad Godesberg auf eine Vollsperrung der Kreuzung Ubierstraße/Rheinallee einrichten. Dass es zu einer Vollsperrung kommen könnte, wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Seit September 2021 erneuert die Stadt Bonn in der Straße den Kanal und die Stadtwerke Bonn unter Federführung der Bonn-Netz Wasser- und Stromleitungen.

Seitdem ist die vielbefahrene Straße eine Einbahnstraße, der GA berichtete bereits mehrfach über die „anspruchsvolle Baustelle“, wie Tiefbauamtsleiter Peter Esch die Arbeiten selber bezeichnete. Mehr als drei Wochen wird die Vollsperrung der Kreuzung andauern, die zur sogenannten MUK-Strecke gehört (MUK steht für Mittelstraße, Ubierstraße und Konstantinstraße). Eine Strecke, die unter anderem als Ausweichroute bei Tunnelsperrungen gilt. Die folgenden Arbeiten seien nun in zwei Abschnitte geteilt, wie Vizestadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage mitteilte.

Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte unterteilt

In Richtung Norden werde nun vom kommenden Montag an bis Freitag, 15. Juli, am Kanal im Kreuzungsbereich Ubierstraße/Rheinallee gearbeitet. Die Rheinallee ist dafür in Richtung Rhein gesperrt. Zur Fähre gibt es eine Umleitung über die Fontane- und Basteistraße – unter Einbahnregelung mit „Radverkehr frei“. Die Gegenrichtung kann an der Baustelle vorbeifahren und dann über die Ubierstraße in Richtung Bonn gelangen. Gleichzeitig wird Bonn-Netz von der Rheinallee bis zur Denglerstraße an den Leitungen bauen, außerdem wird in halbseitiger Bauweise an der Straße gearbeitet. Letzteres geschieht im Abschnitt Denglerstraße bis Am Arndtplatz.

Ab Montag, 18. Juli, bis zum Ferienende am Dienstag, 9. August, wird weitergebaut – dann allerdings mit Hilfe einer Vollsperrung. Der Kanalbau sei zu diesem Zeitpunkt bereits fertig, so Marc Hoffmann. Die Sperrung benötigt vor allem die Bonn-Netz für die Arbeiten an den Leitungen. „Wir haben die Gas- und Wasserverlegung dort fast abgeschlossen. Für den Kreuzungsbereich Ubierstraße/Rheinallee hat sich jetzt herausgestellt, dass für die Arbeiten an den Rohrleitungen mehr Arbeitsraum zu Verfügung stehen muss und daher der Kreuzungsbereich vollgesperrt werden muss“, so Veronika John, stellvertretende Pressesprecherin der Stadtwerke Bonn.

Die Bad Godesberger Fähre bleibt weiterhin erreichbar

Für die Verkehrsteilnehmer wird es eine Umleitung in Richtung Bonn über die Rheinallee in Fahrtrichtung Bad Godesberg geben, die dann über die Kronprinzenstraße, Beethovenallee und Am Arndtplatz führt. Wer zur Bad Godesberger Fähre möchte, muss über die Fontanestraße und Basteistraße fahren. Der Verkehr vom Rhein kommend wird ab der Basteistraße per Einbahnstraße bis zum Otto-Kühne-Platz geleitet.

Parallel wird auch seitens des Tiefbauamtes an der Straßendecke in der Ubierstraße gearbeitet. Im Abschnitt Denglerstraße bis Am Arndtplatz in halbseitiger Bauweise, bei der es bei der Einbahnregelung in Richtung Norden bleibt – was vor allem für die Anwohner wichtig ist. Im Abschnitt Denglerstraße bis zur gesperrten Kreuzung wird ebenfalls halbseitig gebaut. Dort entsteht dann aber eine Sackgasse.

Abschnitte Ein Rück- und Ausblick auf die Kanalarbeiten 2014 bis 2016 erneuerte das Tiefbauamt den Kanal auf der Ubierstraße zwischen Plittersdorfer Straße bis Am Arndtplatz. Diese Maßnahme war wegen der Errichtung des Kreisels vorgezogen worden. 2016 bis 2017 war der Bereich zwischen Rheinallee und Römerplatz dran, aktuell der Bereich zwischen Am Arndtplatz und der Rheinallee. Die hydraulische Erweiterung des Kanals auf der Plittersdorfer Straße zwischen Körner- und Ubierstraße werde frühestens 2023 realisiert, hieß im September 2021 seitens des Tiefbauamtes. mmv

Bei den Straßenbauarbeiten werden auch die Rinnen- und Bordsteinbereiche sowie Schachtabdeckungen reguliert beziehungsweise ausgerichtet. Für den abschließenden Einbau der Straßendecke auf gesamter Fahrbahnbreite müsse eine dreitägige Vollsperrung eingerichtet werden. Die Kosten für die neue Fahrbahndecke belaufen sich auf rund 135.000 Euro, so das städtische Presseamt.

Busse fahren Umleitungen

Von den Bauarbeiten sind auch verschiedene Buslinien betroffen. Die Linien N3, N10, 610 und 638 der Stadtwerke werden umgeleitet. Auch die Linie 855 der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) fährt bereits seit Montag, 5. Juli, nicht mehr alle Haltestellen an.

■ Linie 855: Normalerweise fährt die 855 über die Rheinallee runter zum Panoramapark, zur Fähre und endet am Rheinufer. Allerdings befindet sich nun im Kreuzungsbereich der Ubierstraße/Rheinallee ein neuer Baustellenabschnitt, weshalb Busse dort nicht mehr vorbeikommen. Die Fahrten der 855 aus Richtung Meckenheim kommend, enden nun an der Haltestelle „Bahnhof/Löbestraße“. Die Haltepunkte „Bad Godesberg Fähre“, „Kronprinzenstraße“, „Otto-Kühne-Schule“, „Panoramaplatz“ und „Rheinufer“ entfallen. In Bad Godesberg beginnen die Fahrten der 855 an der Haltestelle „Bad Godesberg Bahnhof/Rheinallee C3“. Diese Regelung gelte laut RVK „bis auf weiteres“.

■ Linien N3, N10, 610 und 638: Die Busse der Stadtwerke umfahren ebenfalls die Vollsperrung. Die Linien N10 und 610 in Fahrtrichtung Bad Godesberg werden ab der Haltestelle „Saarstraße“ weiter zur Mittelstraße fahren, dann auf die Plittersdorfer Straße fahren, biegen in die Beethovenallee und anschließend in die Uhlandstraße ab, um dann auf die Rheinallee zu kommen, um die Haltestelle „Kronprinzenstraße“ bedienen zu können. Danach geht es auf dem normalen Linienweg weiter. Um nach Bonn zu kommen, fahren die N10 und die 610 ab der Kronprinzenstraße weiter auf der Rheinallee, ehe sie in die Kronprinzenstraße abbiegen, sodass die Fahrt weiter über die Viktoriastraße, die Wurzerstraße, die Gotenstraße bis hin zur Mittelstraße zur Haltestelle „Plittersdorfer Mitte“ führt – ab dort geht es auf dem normalen Linienweg weiter.

Auch die Busse der Linien 638 mit Ziel Stadtwald/Evangelisches Krankenhaus fahren ab der Haltestelle „Plittersdorfer Mitte“ über die Gotenstraße, Plitterdorfer Straße, Beethovenallee, Uhlandstraße über die Rheinallee bis zur Haltestelle „Kronprinzenstraße“ und nehmen so den regulären Linienweg wieder auf. In entgegengesetzter Richtung fährt die 638 ab der Haltestelle „Kronprinzenstraße“ über die Rheinallee, Kronprinzenstraße, Viktoriastraße, Gotenstraße bis zur Haltestelle „Plittersdorfer Mitte“ und dann wieder weiter auf dem Linienweg.