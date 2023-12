Advent in Bad Godesberg Besucher äußern deutliche Kritik an diesjährigem Nikolausmarkt

Bad Godesberg · Der Nikolausmarkt in der Bad Godesberger Innenstadt ist seit einigen Tagen geöffnet. Allerdings sind in diesem Jahr viele Gäste alles andere als zufrieden mit dem Budenzauber, was sich als Reaktionen in den sozialen Medien spiegelt.

04.12.2023 , 13:16 Uhr

Vor dem Schauspielhaus am Theaterplatz steht ein riesiger Stofftierautomat. Foto: Selina Stiegler

