Verstöße gegen Regeln für Außengastronomie „Jetzt reicht es mal“

Es ist ein Dauerthema in Bad Godesberg, das manch einen auch in kälteren Tagen beschäftigt: Die Gestaltung der Außengastronomie in der City. Wie diese aussehen darf, ist genau geregelt, unter anderem in der Gestaltungssatzung für den Stadtbezirk. Doch nicht jeder hält sich an die Vorgaben – teilweise bewusst, teilweise aus Unwissenheit. Besonders, dass teilweise Tische, Stühle, aber auch Waren in Baumbeeten platziert werden, ist dem Bürger Bund Bonn (BBB) ein Dorn im Auge. Auf dessen Betreiben hin beschäftigte das Thema nun noch einmal die Politik. Dabei gab es vor allem Kritik am Kontrollverhalten der Stadt.