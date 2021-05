Festnahme : Mann soll Frau im Kurpark in Bad Godesberg sexuell belästigt haben

Der Kurpark in Bad Godesberg. Foto: Friese

Bad Godesberg Die Polizei hat am Montagmittag einen Mann in der Nähe des Kurparks in Bad Godesberg festgenommen. Dieser soll zuvor im Park eine Frau sexuell belästigt haben. Mit fünf Streifenwagen war die Polizei zeitweise vor Ort.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Montagmittag gegen 12 Uhr für Aufsehen in Bad Godesberg gesorgt. An der Ecke Am Kurpark/Koblenzer Straße war am dortigen Springbrunnen die Polizei zeitweise mit bis zu fünf Streifenwagen vertreten.