Mögliche Lösungsansätze Durch die Umstellung auf G9 droht an privaten Gymnasien in Bonn Lehrermangel

Bad Godesberg · Ab 2026 drohen Gymnasien in freier Trägerschaft massive Löcher im Stellenplan. Weshalb das so ist, was die Schulen dagegen tun und was das Schulministerium dazu sagt.

20.02.2024 , 10:47 Uhr

Mit der Umstellung auf G9 droht ein Lehrermangel einherzugehen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

2026 ist, gerade für Gymnasien in freier Trägerschaft, fast so etwas wie ein Schicksalsjahr. Dann steht der Umstieg von G8 auf G9 auf dem Plan, die Schulzeit aller Jahrgänge bis zum Abitur verlängert sich und an den Gymnasien existiert auf einmal ein kompletter Jahrgang mehr.