Leitungswechsel an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule : „Der Neue“ ist ein alter Hase

Guido Meyer vor der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule. Der Pädagoge hat jetzt die Schulleitung übernommen. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule platzt aus allen Nähten. Das liegt aber weniger an mangelnder Organisation und mehr an den Projekten, die jetzt unter neuer Leitung weitergehen. Guido Meyer heißt der neue Chef im Schulgebäude.



Von Gabriele Immenkeppel

Erst Lehrer für Sozialwissenschaften und katholische Religion, dann stellvertretender Schulleiter, später kommissarischer Schulleiter und jetzt offiziell „Chef“ der Elisabeth-Selbert-Schule: Der Neue ist also ein alter Hase an der Hindenburgallee. Mit dem Start in das neue Schuljahr wurde Guido Meyer zum neuen Leiter der Bad Godesberger Gesamtschule ernannt.

Er kennt sich bestens aus

Der Direx kennt sich also bestens aus. Dennoch weht mit ihm ein neuer, frischer Wind durch Gänge und Klassenräume. Schließlich ist die Bad Godesberger Gesamtschule Teil der digitalen Lernwerkstatt „Bonneum“. „Ich bin wirklich sehr stolz, dass wir den Zuschlag erhalten haben und damit ein Fortbildungszentrum an unserem Standort etablieren“, sagt der 48-jährige Pädagoge und Vater von zwei Kindern.

In enger Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln und weiteren nationalen und internationalen Partnern hat das Schulamt das innovative Zentrum für digitales Lernen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickelt. Dabei werden Themen aus Naturwissenschaft und Technik miteinander verknüpft. Von der Kindertageseinrichtung über Grund- und weiterführende Schulen werden junge Menschen gezielt an naturwissenschaftliche Fragestellungen und digitale Themen herangeführt. „Die Lernwerkstatt lebt vom Entdecken, Erforschen und Bauen“, stellt Meyer das Konzept vor.

Platz muss her

Für Bonneum muss jedoch Platz geschaffen werden – für Materialien, Inventar sowie die benötigten Präsentationsflächen. Schon jetzt herrscht allerdings Platzmangel an der Schule. Auch, weil vier internationale Vorbereitungsklassen eingerichtet wurden. Die Teilnahme an der digitalen Lernwerkstatt ist den Pädagogen jedoch so wichtig, dass sie dafür ihr Lehrerzimmer räumen. „Wir werden das Projekt in diesem Raum unterbringen“, erklärt Guido Meyer. Seine Kollegen werden dafür entsprechend der Jahrgangsstufe, in der sie unterrichten, in kleinere Räume ziehen. „Ich bin sicher, dass das funktioniert“, sagt der neue Schulleiter. Für Referendare sowie Lehramtsanwärter werde man ebenfalls einen eigenen Raum zur Verfügung stellen.

Aus allen Nähten

Selbst wenn die Schule schon jetzt aus allen Nähten platzt, rechnet Guido Meyer nicht damit, dass sich am vorhandenen Raumkonzept so bald etwas ändern wird. „Ich glaube nicht, dass wir zum Zuge kommen“, meint er. Schließlich benötigen die klassischen Gymnasien nach der Rückkehr zu G9 (neunjähriger Bildungsgang) sowie die Grundschulen aufgrund des OGS-Ausbaus (OGS = offene Ganztagsschule) vorrangig mehr Platz.