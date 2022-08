Unfall in Bad Godesberg : Lastwagen fuhr auf Kreuzung ungebremst in Linienbus

In Bad Godesberg sind ein Lkw und ein Bus ineinander gefahren. Foto: Axel Vogel

Update Bad Godesberg Bei dem schweren Unfall am Montagnachmittag in Bad Godesberg ist ein Lastwagen ungebremst in die Seite eines Busses gefahren. Dabei wurden vier Personen schwer und vier weitere leicht verletzt.



Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Bus am Montagnachmittag in Bad Godesberg liegen neue Erkenntnisse vor. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind bei dem schweren Unfall acht Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer.

Gegen 15.55 Uhr waren auf der Kreuzung Hochkreuzallee/Godesberger Allee ein Lkw und ein Linienbus ineinander gefahren. Nach Polizeiangaben war der Bus gegen 15.50 Uhr auf der Kennedyallee in Richtung Hochkreuz unterwegs. Zur selben Zeit befuhr der Lkw die Godesbergerallee in Richtung Bad Godesberg. Der Busfahrer musste aufgrund eines Rückstaus auf der Kreuzung anhalten. Beim Anfahren fuhr der Lkw dann ungebremst in die rechte Seite des Busses, heißt es von der Polizei am Dienstag.

Der 55 Jahre alte Fahrer des Lkw sowie der 59-jährige Busfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zudem wurden auch zwei der Passagiere in dem Bus schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die vier Personen in Krankenhäuser. Vier weitere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.