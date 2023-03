Verbrechen am Bahnhof : 66-Jähriger in Bad Godesberg von Treppe gestoßen

66-Jähriger in Bad Godesberg von Treppe gestoßen

Verbrechen am Bahnhof

Der Bahnhof in Bad Godesberg. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Ein 66-Jähriger wurde am Bahnhof in Bad Godesberg eine Treppe heruntergestoßen. Es soll sich um zwei Täter handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagabend stießen zwei bislang unbekannte Männer gegen 23.25 Uhr einen 66-Jährigen am Bad Godesberger Bahnhof eine Treppe herunter. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Unbekannten den Mann zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf dann geschubst haben.

Der 66-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Beide Täter konnte der zur Tatzeit alkoholisierte Mann nicht beschreiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wer Angaben zum Geschehen am Montagabend machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0228-150 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.