Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos Mann bei Angriff vor Spielhalle in Bad Godesberg verletzt

Ein 22-jähriger Fußgänger wurde auf die Hilferufe des 62-Jährigen aufmerksam und zog den Angreifer weg. Daraufhin flüchtete der Angreifer vom Tatort in Richtung Lannesdorf-Mitte, so die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Flüchtigen im Rahmen einer Fahndung in der Nähe des Tatortes nicht auffinden. Der 62-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei musste er allerdings nicht durch den Rettungsdienst betreut werden.