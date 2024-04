Linie 16 in Bad Godesberg Zwei Männer treten und bestehlen 22-Jährigen in Straßenbahn

Zwei junge Männer haben einen 22-Jährigen am Dienstagabend in einer Straßenbahn der Linie 16 zunächst bestohlen und danach zu Boden getreten. Der Geschädigte stieg gegen 18.40 Uhr mit einem Bekannten an der Haltestelle „Moltkestraße“ in Bad Godesberg aus, als ein Mann ihn von hinten in der Bahn angriff, so die Polizei.