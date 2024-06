Lehrerin verletzt Mann schießt in Bad Godesberg Pfeil ins Klassenzimmer

Villenviertel · Mitten im Unterricht ist ein Pfeil durchs Fenster eines Klassenraums der Beethovenschule in Bad Godesberg geflogen. Er verletzte eine Lehrerin an der Wange. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Was steckt hinter der Attacke?

19.06.2024 , 15:22 Uhr

Am Mittwoch geschlossen: die Beethovenschule im Villenviertel. Foto: Richard Bongartz