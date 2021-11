Supermarkt in Mehlem : Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto nach Raubüberfall

Mehlem Nach einem Raubüberfall fahndet die Polizei mit Fotos des mutmaßlichen Täters. Er soll einen Supermarkt in Mehlem überfallen haben.

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem Mann, der am Abend des 20. Oktober Edeka Knips an der Mainzer Straße im Godesberger Ortsteil Mehlem überfallen hat. Am Tattag trat der Mann gegen 19.20 Uhr an die Kasse, zückte ein Messer und forderte Geld.