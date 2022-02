Einsatz in Bad Godesberg : Möbel auf Balkon in Brand geraten

Foto: Silke Elbern

Bad Godesberg Auf einem Balkon in Bad Godesberg sind am Dienstagabend Möbel in Brand geraten. Die Anwohner konnten einen größeren Brand verhindern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Bad Godesberg ausgerückt. Auf einem Balkon in der Villichgasse hatten am Abend aus noch ungeklärter Ursache mehrere Gegenstände Feuer gefangen.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, konnten die Anwohner und Nachbarn einen Großteil des Brandes selbst löschen. Lediglich ein Trupp von Feuerwehrleuten reichte am Ende als Unterstützung zum Löschen des restlichen Brandes. Niemand wurde verletzt.

(ga)