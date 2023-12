Der ganze Ort ist betroffen Weiterhin Streit um Denkmalschutz in Muffendorf

Das LVR Amt für Denkmalpflege hatte bereits 2014 nach einem Gutachten gefordert, dass der Ortskern als Denkmalbereich gemäß Paragraf 10 DSchG NRW unter Schutz gestellt wird. Dabei wurde auch schon die Größe des Bereichs definiert. SPD, FDP und CDU haben am Mittwochabend auf der BV-Sitzung in der Stadthalle ihre Bedenken zur Größe des vorgeschlagenen Bereichs geäußert. Sie fordern in einem Antrag, dass man sich auf den Kernbereich der mittelalterlichen Bebauung konzentriert. Jetzt sei das Areal zu weitläufig.