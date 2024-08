Open-Air-Festival „Musik im Park“ in Bad Godesberg geht weiter

Es folgt die Jamsession mit vorab ausgewählten Stücken in wechselnden Besetzungen. Auf dem Plan stehen „Afternoon in Paris“, „One Note Samba“, „Recorda Me“, „Take the A-Train“, „How high the Moon“, „Mercy, mercy, mercy“, „Cold Duck Time“ und „Wave“. Die Entscheidung für die Besetzung liegt beim Veranstalter. Alle Erfahrungslevels sind willkommen. So wird mancher Teilnehmer vielleicht an dem Abend zum Star im Park. Der Eintritt an dem Abend ist frei, Hutspenden sind erbeten.