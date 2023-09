Tollität mit Bühnenerfahrung Die neue Kindergodesia Isabel tritt in Bad Godesberg ohne Kinderprinz an

Einen Kinderprinz hat der Festausschuss in diesem Jahr nicht an die Seite der Kindergodesia gewählt. Dafür ist Isabel umso hartnäckiger. Sie hatte sich bereits mit acht Jahren zum ersten Mal beworben und auch nach der ersten Absage nicht aufgegeben. „Gott sei Dank hat sie in diesem Jahr gesagt, sie macht es“, sagte Nussbaum. Ob Isabel das Hänneschen als närrisches Zepter in die Hand bekommt, das sonst der Junge im Prinzenpaar schwingt, stand beim Termin im Haus an der Redoute noch nicht fest. Das wollte der Festausschuss in seiner Vorstandssitzung am Abend noch entscheiden.