Werk von Sophia Bernhardt Ehepaar möchte Bad Godesberg drei Meter hohe Skulptur stiften

Die Skulptur, die aus Cortenstahl besteht, ist im oberen Bereich drei Meter breit und 54 Zentimeter tief. Die Künstlerin hat ihrem Werk keinen Titel verliehen. Als Fundament sei ein Betonwürfel mit einer Kantenlänge von 85 Zentimeter vorgesehen. Die Aufstellung soll laut der Vorlage „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ erfolgen. Die Künstlerin wurde 1972 in Stuttgart geboren, hat Geschichte, Kunstgeschichte und Anglistik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der University of Nottingham studiert. Bis 2015 war sie als Journalistin tätig, von 2015 bis 2020 studierte sie Bildhauerei an der Alanus Kunsthochschule in Alfter sowie an der Hiroshima City University in Japan.