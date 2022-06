Sanierung : Neuer Projektleiter für die Godesberger Stadthalle in Sicht

Neuer Projektleiter für die Godesberger Stadthalle in Sicht

Bad Godesberg Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) hat sich in Sachen Stadthalle für einen neuen Projektleiter entschieden. Das SGB hat dem Kandidaten den Job angeboten, eine Rückmeldung steht noch aus.

Für die Sanierung der Stadthalle ist ein neuer Projektleiter in Sicht. Wie Annette Boemer vom Städtischen Gebäudemanagement (SGB) in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung verkündete, habe man sich nun für einen Bewerber entschieden. „Wir hatten einige“, so Boemer ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Man habe einen Bewerber gefunden, den das SGB sehr gerne für die Aufgabe gewinnen würde, allerdings stehe seinerseits noch eine Rückmeldung aus. Der Eintrittstermin wäre der 1. Oktober.