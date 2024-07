Gastro-Szene in Bad Godesberg Neuer Chef im Godesburger, Jubiläum im Bistro Sweetheart

In der Bad Godesberger Gastro-Landschaft tut sich einiges. Im Bistro Sweetheart an der Löbestraße gibt es ein Jubiläum zu feiern, im Godesburger hat sich der langjährige Restaurantleiter Bruno Straub in den Ruhestand verabschiedet und das Ruder an die jüngere Generation übergeben. Und auch das ehemalige Café Jasmin an der Koblenzer Straße wird auf Vordermann gebracht.