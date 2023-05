Schwimmen in Bad Godesberg Neues Kurfürstenbad soll knapp 33 Millionen Euro kosten

Nun geht es Schlag auf Schlag: Erst verkündete am Freitagnachmittag die SPD in Bad Godesberg, dass es zu Verzögerungen beim Neubau des Kurfürstenbades kommen könnte, dann bestätigte dies am Freitagabend Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) gegenüber dem GA, am Montag hat die Stadtverwaltung nun eine Mitteilungsvorlage zum aktuellen Stand in Sachen Kurfürstenbad veröffentlicht. Darin wird erstmalig auch eine Zahl genannt, wie viel das Gesamtprojekt kosten wird: circa 32,9 Millionen Euro. Die Zahl wird auf den 31. Dezember 2022 datiert – ist damit auch schon knapp fünf Monate alt.