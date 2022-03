Fotos aus Überwachungskamera : Polizei Bonn sucht nach Kreditkarten-Diebin aus Bad Godesberg

Bad Godesberg Die Polizei Bonn sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einer mutmaßlichen Kreditkartendiebin. Die unbekannte Frau hatte in Bad Godesberg mehrere hundert Euro mit einer gestohlenen Kreditkarte abgehoben.

Die Polizei Bonn sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung eine mutmaßliche Kreditkarten-Diebin. Die unbekannte Frau hatte mit einer gestohlenen Kreditkarte 500 Euro an einem Geldautomaten in Bad Godesberg abgehoben. Sie wird zudem verdächtigt, die verwendete Kredikarte zusammen mit einem Portmonneai aus einer Handtasche geklaut zu haben.

Hinweise zur abgebildeten, tatverdächtigen Frau können telefonisch unter der 0228 1510-21 bis 23 oder per Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de an das zuständige Kriminalkommissariat gegeben werden.