Tauschbörse für Leseschätze Bad Godesberg bekommt einen neuen Bücherschrank

Seit 2003 wachsen sie in Bonn an den unterschiedlichsten Orten und in immer mehr Stadtteilen aus dem Boden: Bücherschränke. Die Idee ist simpel. Gelesene Bücher sollen nicht im hauseigenen Bücherschrank verstauben oder irgendwann im Mülleimer landen, sondern nach Möglichkeit noch vielfach Spaß bereiten. Wer eines über hat, stellt es einfach hinein, wer etwas sucht, stöbert durch das Angebot. Das wird ab der kommenden Woche auch in Schweinheim möglich sein.