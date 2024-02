Nach Protest in Bad Godesberg So geht es mit den Parkplätzen in Rüngsdorf weiter

Parkplätze in Rüngsdorf und dem Villenviertel sind ein Dauerthema. Zum einen sind sie ohnehin schon rar gesät, zum anderen gab es in der Vergangenheit die eine oder andere (städtische) Bestrebung, ihre Anzahl weiter zu verringern. Der Grund ist die Umsetzung des Radentscheids Bonn. Laut diesem nämlich sollen Gehwege nach Möglichkeit 2,50 Meter, mindestens jedoch 1,50 Meter freie Fläche für Fußgänger und Co. bereithalten. Das aber ist an einigen Stellen nur möglich, wenn Parkplätze wegfallen – so an der Cäsarius- und Heisterbachstraße.