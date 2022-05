Schwimmbad in Bad Godesberg : Planungen für neues Kurfürstenbad haben begonnen

Bad Godesberg Das Sport- und Bäderamt konnte die Planungsaufträge für den Rück- und Neubau des Kurfürstenbads in Bad Godesberg erfolgreich vergeben. Die beauftragten Büros sitzen nun an der Vorentwurfsplanung.

Das Neubauprojekt Kurfürstenbad in Bad Godesberg ist einen wichtigen Schritt weiter. Nach Aussage von Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamts, in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung konnten bereits alle Aufträge für die notwendigen Planungen vergeben werden. Darunter die Objektplanung und auch die Planung für die technische Gebäudeausrüstung sowie der Rückbau des alten Kurfürstenbads. Am Gründonnerstag habe es ein sogenanntes Kick-off-Meetingg“ aller involvierten Planer gegeben. „Die Planungsbüros steigen nun in die Planungen“, so Günther.