Einsatz in Plittersdorf Küchenbrand in Mehrfamilienhaus, Rauch zieht durch Treppenhaus

Plittersdorf · Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen in Bonn-Plittersdorf wegen einer Rauchentwicklung in einem mehrgeschössigen Wohnhaus alarmiert worden. In einer Küche hatte es gebrannt.

26.04.2023, 11:37 Uhr

Die Feuerwehren aus Bad Godesberg und Beuel löschten am Mittwochmorgen einen Küchenbrand in Plittersdorf. Foto: Benjamin Westhoff