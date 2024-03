Nach Rettungseinsatz am Rhein Polizei findet lebloses Kind in Bad Godesberger Wohnung

Demnach alarmierten die Augenzeugen kurz nach 21 Uhr den Rettungsdienst, weil sie eine Person in Ufernähe im Fluss treiben sahen. Zur Rettung der Frau fuhren neben Rettungsdienst und DLRG die Feuerwehren Bonn, Bad Honnef und Königswinter von beiden Seiten aus auf den Rhein in Höhe der Fähre Bad Godesberg-Niederdollendorf. Vor dem Eintreffen der Wehren konnten die Passanten die Frau jedoch an der Bastei der Godesberger Seite sichern und an Land bringen. Ein Passant hatte sie mit einem beherzten Griff fassen können. Dort wurde sie von den Rettungskräften in Empfang genommen und versorgt. Als die Frau später ins Krankenhaus gebracht wurde, machte sie gegenüber den Rettungskräften Angaben zu dem leblosen Kind, das in ihrer Wohnung liege.