Einsatz in Bad Godesberg Polizei rettet zwei Hunde aus aufgeheiztem Fahrzeug

In ihren Social-Media-Kanälen berichtet die Bonner Polizei von diesem Einsatz und appelliert an Hundebesitzer, dass sie ihre Tiere bei den aktuell hohen Temperaturen nicht im Auto zurücklassen. Autos heizen sich sehr schnell auf und werden gerade für Tiere zu einer lebensgefährlichen Falle. Schattenparkplätze oder auch leicht geöffnete Fenster bieten keinen „ausreichenden Schutz“, so die Polizei. Passanten, die auf solche Situationen aufmerksam werden, sollen sich sofort an die Polizei wenden und die 110 wählen.