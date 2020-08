Zeugen gesucht : Mutmaßliches Autorennen in Bad Godesberg

Bad Godesberg Am frühen Donnerstagabend haben sich Autofahrer auf der B9 mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen zwei Fahrzeuge aufgefallen sind.

Am frühen Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr hat eine Autofahrerin ein mutmaßlich illegales Autorennen an die Polizei gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, waren zu dieser Uhrzeit zwei Fahrzeuge auf der B9 aus Fahrtrichtung Reuters in Fahrtrichtung Bad Godesberg unterwegs. Die Fahrerin meldete der Polizei, dass die Fahrzeuge kurz vor dem Trajektknoten am Helmut-Schmitz-Platz die Motoren hätten aufheulen lassen und mehrmals zügig die Fahrspuren gewechselt hätten. Nachdem die Fahrzeuge an einer Ampel zum Stehen kamen, fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit los, als die Ampel auf grün wechselte.