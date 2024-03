Gemeinde distanziert sich Keine pro-russische Mahnwache an St. Marien in Bad Godesberg

Dass beide Aktionen stattfinden können, steht bereits fest. Wo sich allerdings die pro-russische Gruppe trifft, darüber gab es kontroverse Diskussionen. Ort der Aktion nämlich sollte, so war in den Ankündigungen in den sozialen Netzwerken zu lesen, unmittelbar an der Kirche St. Marien sein. In der Gemeinde allerdings wusste man davon zunächst nichts. Als der Plan aber bekannt wurde, distanzierte man sich sofort ausdrücklich von dem Vorhaben. Nun wurde reagiert. Die Mahnwache wird laut Polizei voraussichtlich im Bereich Dechant-Heimbach-Straße und Waldstraße abgehalten – und damit in der Nähe von der Veranstaltung „Mittags gegen Putin“, die voraussichtlich ab 12 Uhr am russischen Generalkonsulat in Schweinheim stattfindet.