Programm in der Konzertmuschel Das erwartet die Besucher beim Open-Air-Kino an der Bad Godesberger Stadthalle

„Das Leben ist ein Fest“ steht als erstes auf dem Programm, und zwar am Dienstag, 7. Mai. Los geht es um 19.30 Uhr mit dem Vorprogramm, das aktuell noch gestaltet wird. Der Film startet dann zwischen 20.15 und 20.30 Uhr, „sobald es etwas dunkler geworden ist“, sagt KuKuG-Vorsitzende Sabine Köhne-Kayser. In der französischen Filmkomödie dreht sich alles um den Hochzeitsplaner Max, der eine Feier in einem Landschloss bei Paris ausrichten soll. Dabei geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann – Beziehungsprobleme inklusive.