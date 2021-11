Veranstaltung wird verschoben : Godesberger Festausschuss sagt Proklamation ab

Bad Godesberg Die Proklamation des Bad Godesberger Prinzenpaares an diesem Freitag findet nicht statt. Der Festausschuss hat die Veranstaltung aufgrund der Corona-Zahlen abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es bereits.

Der Godesberger Festausschuss hat die Proklamation des Prinzenpaares für diesen Freitag im Maritim Hotel abgesagt. Sie soll nun am 5. Januar am gleichen Ort stattfinden. Betroffen ist auch das kleine Prinzenpaar. Das teilte der Verein am Mittwochmorgen mit.

Betroffen vom neuen Kurs ist auch die Proklamation der kleinen Tollitäten, Summer Grasse und Max Junchen. Sie hätten am Samstagnachmittag in der Kleinen Beethovenhalle ins Amt eingeführt werden sollen. Während es für sie laut Mitteilung noch keinen Ersatztermin gibt, können der designierte Prinz Pete Noppeney und seine Godesia Alexandra Theisen jetzt auf den 5. Januar hoffen. Wegen Corona hatten beide Prinzenpaare in spe schon ein Jahr Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Bereits erworbene Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.