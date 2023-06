Veranstaltung in Bad Godesberg Protest gegen Umbau des Theaterplatzes

„Es ist gut, dass die Stadt überhaupt Geld in die Hand nimmt“, sagte Jens Groß zum Einstieg. Der Schauspieldirektor des Theaters Bonn möchte, „dass die Innenstadt lebendig ist“, aber man dürfe nichts übers Knie brechen. Zum Beispiel solle man einen neuen Veranstaltungsplatz vernünftig planen, mit Rettungswegen und Stromanschlüssen. Den sollte man planen, bevor man den Theaterplatz begrünt. „Die Innenstadt lebt von den Plätzen“, so Groß. „Jeder Platz, den man verstellt, ist weg.“ Darüber hinaus sei gebe es ein weiteres Problem: Der Theaterplatz sei in Privatbesitz und die Stadt könne darüber nicht einfach entscheiden.