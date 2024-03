Polizei sucht Zeugen Radfahrer in Bad Godesberg flieht, nachdem er angefahren wurde

Ein Radfahrer hat nach einem Unfall in Bad Godesberg am Dienstag, 5. März, Fahrerflucht begangen. Nach Angaben der Bonner Polizei am Montagmittag war eine 49-jährige Autofahrerin am besagten Tag gegen 17.42 Uhr gegen den bislang unbekannten Radfahrer gefahren. Der Unfall ereignete sich, als die Frau von der Weißenburgstraße auf die Bonner Straße abbiegen wollte. Der Mann habe sich auf einem Radweg befunden und Vorfahrt gehabt.