Bad Godesberg : Radtouristikclub Mehlem startet Sommertraining und sucht Verstärkung

Jochen Güttes (vorne links) , Vorsitzender des RTC-Mehlem, führt eine Radler-Gruppe beim Trainingsabend an – weitere Mitstreiter können sich der Gruppe von Radbegeisterten anschließen. Foto: Alfred Schmelzeisen

Bad Godesberg Not macht erfinderisch: Die Pandemie hat der Radtouristikclub mit virtuellen Fahrten überbrückt. Nun hat das Sommertraining begonnen. Mitstreiter sind jederzeit willkommen.



Hinter dem Radtouristikclub Mehlem (RTC) verbergen sich seit vielen Jahren zahlreiche Radbegeisterte, aber nicht nur. Schon bei der Vereinsgründung im Jahr 1984 war klar, dass man nicht als reiner Rennsportverein auftreten, sondern für den Breitensport da sein will. So sind heute die meisten der rund 25 Vereinsmitglieder ambitionierte Hobbyradsportler mit sportlichem Ehrgeiz zwar, jedoch nicht bis zum Letzten. Der Spaß am Sport und das gemeinsame Fahren in der Gruppe stehen an oberster Stelle. „Die vergangenen zwei Jahre mit Corona und Lockdown führten unter anderem dazu, dass wir das normale Trainingsprogramm umstellen mussten“ äußert der Clubvorsitzende Jochen Güttes.

Vor drei Wochen starteten einige RTC-Fahrer beispielsweise nach Bonn zur Teilnahme bei einer Demonstration von Sportgruppen gegen den Ukraine-Krieg. Zuvor lief bei guten Wetterverhältnissen das Trainingsangebot an. Das Vereinsleben fand auch während des Corona-Lockdown statt. Da wurden in kleinen Gruppen und mit gutem Abstand Ausfahrten ins Siebengebirge, die Voreifel, den Hunsrück, Westerwald und an die Ahr unternommen. „Im Jahr 2021 führten wir zur Saisonvorbereitung eine neue Lockdown-Challenge durch“, berichtet Güttes. Eine sportliche Herausforderung hatte die RTC-Mitglieder vor zwei Jahren enorm begeistert. Mit dem Rad virtuell durch Europa hieß die Aufgabe. Jedes Mitglied meldete ihre/seine gefahrenen Kilometer, und die Europakarte wurde wöchentlich aktualisiert“.

Es ging „zunächst nach Frankreich, Spanien, Portugal, über Skandinavien bis nach Russland. Von dort in die Türkei, Griechenland, Italien und über die Schweiz zurück in die Heimat“ sagt der Clubvorsitzende. Schließlich wurden einige Preise an die teilnehmenden Mitglieder ausgeteilt, auch durch großzügige Spenden der Bad Godesberger Sponsoren „Fun Bikes“ und „Valerios Eisboutique“. Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde wegen der zwischenzeitlich neuen Corona-Beschränkungen kurzerhand ein „Trainingslager@home“ ins Leben gerufen, acht Etappen ausgearbeitet. Die RTC-Radler sind diese in Zweiergruppen ganz coronakonform gefahren.

Im vergangenen Herbst machten die Lockerungen es möglich, eine Etappenfahrt, geplant und durchgeführt von Michael Truckenbrodt, in den Westerwald stattfinden zu lassen. Zwölf Mitglieder waren dabei und begeistert.

Aktuell ist der RTC-Mehlem mit seinen Radsportlern dabei, virtuell den Äquator zu umrunden. Diese dritte Corona-Challenge läuft bis Ende April. Für die Organisation dieser Aufgaben ist der zweite Clubvorsitzende Ralph Fammels zuständig.

Regelmäßige Treffen Trainingsfahrten für Berufstätige und Nicht-Berufstätige Derzeit finden die Trainingsfahrten, zu denen auch Radsportinteressierte willkommen sind, die bislang noch kein Mitglied im RTC sind, immer dienstags und donnerstags ab 18 Uhr (in den kommenden Wochen dann ab 18.30 Uhr) ab Wachtberg-Werthhoven statt (Treffpunkt: Pössemer Treff). Zudem treffen sich die nicht Berufstätigen einmal in der Woche Mittwochvormittags zu einer Trainingsrunde. Vorbereitet wird derzeit für Pfingstmontag 2022 wieder die große RTF-Ausfahrt ab Sportpark Pennenfeld. Bei der letzten möglichen Ausfahrt 2019 beteiligten sich daran Hunderte Radfahrer. Die Strecke 2022 wird sich allerdings ändern, es entfällt leider der schöne Ahrradweg-Abschnitt auf der 150-Kilometer-Runde. Alle Infos zum RTC gibt es telefonisch oder per WhatsApp ☎ 01 77/5 80 44 89 sowie auf der Homepage des rtc-mehlem.de.