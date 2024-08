Bad Godesberg Rätsel um verlassenes Seniorenmobil mit Polizeiabsperrung

Autofahrer treten auf die Bremse, Passanten und Radfahrer wundern sich. Seit Dienstag steht ein verlassenes Seniorenmobil am Rande der L 158 am Ortsausgang von Bonn (Schweinheim). Das Besondere und Auffällige: Es ist mehrfach mit rotweißem Flatterband umwickelt und damit auch an einem Schilderpfosten befestigt.