Nächtliche Partys, wilder Müll Immer wieder Randale am Trinkpavillon in Bad Godesberg

Nachgefragt bei der Polizei, kann deren Sprecher Simon Rott keine aktuellen Gewaltdelikte am Standort bestätigen. „Neuerliche Beschädigungen des Trinkpavillons in dieser Form sind hier nicht bekannt.“ Die Videoanlage vor Ort habe leider für den Vorfall im September keine Aufzeichnungen erbracht. Die Ermittlungen zu den anderen zurückliegenden Fällen dauerten noch an, Tatverdächtige seien bislang nicht ermittelt. Auch zur Frage des Drogenkonsums antwortet er, der Kurpark werde bei Streifenfahrten sowie bei konkreten Hinweisen vom polizeilichen Wach- und Wechseldienst angefahren. Grünanlagen und bekannte Treffpunkte „von Personengruppen“ würden außerdem bei vorgeplanten Kontrolleinsätzen überprüft. Dabei seien auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei-Hundertschaft dabei. Gerade in den späten Tagesstunden bis in die Nacht hinein liefen Polizei und Ordnungsaußendienst gemeinsam Streife.