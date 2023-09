Fall in Bad Godesberg Verdächtiger nach Raub auf Obst- und Gemüsestand ermittelt

In Bad Godesberg ist am Nachmittag des 2. Augusts ein Obst- und Gemüsestand ausgeraubt worden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen 16.45 Uhr fuhr der Täter mit einem türkisfarbenen Motorroller auf den Parkplatz des Verkaufstands an der Muffendorfer Straße, wie die Polizei nach dem Raub mitteilte. Anschließend ging er nach Auskunft der Polizei in den hinteren Teil des Standes, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Nach Informationen des General-Anzeigers gelangte er durch einen Seiteneingang in den Stand, verhielt sich ruhig und hatte eine eher ungepflegte Erscheinung. Im Anschluss floh der Mann auf seinem Motorroller in Richtung Heiderhof. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen befestigt.